«Детский сад». Комментатор Журавель подверг критике Джикию за его ответ спортивному журналисту

Комментатор Тимур Журавель раскритиковал защитника «Спартака» Георгия Джикию за его ответ журналисту.

В ответ на вопрос о «деградации» команды капитан красно-белых заявил, что с подобными оценками игры больше не будет общаться с корреспондентами в микс-зоне.

«Он вполне мог бы так и сказать: я не вижу никакой деградации, вы неправильно видите ситуацию.

Но вместо этого капитан «Спартака» шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то. Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксе делают журналистов», - написал Журавель в телеграм-канале.

Добавим, что данное общение Джикии с журналистом произошло после проигрыша «Спартака» «Акрону» (1:2) в Кубке России. Отметим, что за последние пять матчей красно-белые одержали только одну победу, над «Торпедо» (2:1), занимающим последнее место в РПЛ.