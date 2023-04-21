Генеральный директор «Пари НН» назвал сильные стороны Юрана как тренера

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов отметил, что главный тренер команды Сергей Юран умеет развивать молодых игроков, что полностью соответствует выбранной политике волжан.

«Курс на молодых игроков был выбран под Галактионова, он был оправдан. Но Михаил Михайлович ушел, и мы стали исходить из новых вводных. Не сомневаюсь, что Юран способен развивать молодых игроков», - приводит слова руководителя нижегородцев «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 23 туров «Пари НН» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

В течение текущего сезона клуб пережил уже две тренерские отставки: сначала ушедшего в московский «Локомотив» Михаила Галактионова сменил Артем Горлов, который позже уступил свое место Юрану.