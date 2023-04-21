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Глава российского судейства Каманцев заявил, что арбитры никого не «убивают» в РПЛ

Руководитель предложил клубам провести встречи с представителями судейского департамента.
Глава российского судейства Каманцев заявил, что арбитры никого не «убивают» в РПЛ
21 апреля 2023 10:45
автор: Александр Шульгин
автор фото: РФС

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев прокомментировал встречу представителей судейского корпуса с московским «Спартаком», а также заявил, что арбитры готовы общаться с любой командой РПЛ в открытом формате при возникновении вопросов.

«Любой желающий клуб может в открытом формате встретиться с судейским департаментом. Если мы говорим об открытости, то ее нужно обсуждать. Вы можете видеть, что в российском футболе никто не кричит о предвзятом судействе, что кто-то и кого-то «убивает». Открытость будет и дальше. Если команда хочет пообщаться - у игроков и тренеров есть вопросы - мы можем встретиться и поговорить», - приводит слова Каманцева «Чемпионат».

Напомним, ранее многие эксперты отметили, что после встречи судей с красно-белыми арбитры стали намного чаще ошибаться в пользу «Спартака».

В то же время президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов считает, что такие мероприятия выходят за рамки приличия.

источник: Чемпионат.com
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