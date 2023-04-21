В Крымске проходит юношеской первенство России по футболу. За победу борются «Зенит» и «Спартак»

В Крымске проходит юношеское первенство России по футболу среди спорстменов 2008 года рождения, сообщает пресс-служба РФС

21 апреля состоятся два полуфинала. В первом играют СШОР «Зенит» и «Краснодар», а во втором будут соперничать «Спартак» и «Родина».

Добавим, что турниром предусмотрены матчи за утешительные 5-е, 9-е и 13-е места. На натуральные поля в Крымске также выйдут «Алмаз-Антей», ОСШ «Челябинск», «Зенит», «Краснодар-2», «Локомотив», «Мастер-Сатурн», ученики ДЮСШ-17, «Факел», «Динамо», спортсмены Академии Коноплева, «Торпедо-Владимир» и «СКА-Хабаровск».