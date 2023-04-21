В «Динамо» рассказали об интересе к Захаряну со стороны европейских клубов

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян действительно интересен европейским клубам. Об этом заявил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

«В последние пару месяцев у «Динамо» были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном. Ближе к лету посмотрим, перерастет ли это во что-то более значимое», – отметил функционер, чьи слова приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 19-летний вингер привлек внимание дортмундской «Боруссии», «Севильи», «Галатасарая» и других клубов.