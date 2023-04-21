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ЦСКА был в курсе решения Марио Фернандеса покинуть «Интернасьонал»

У российского клуба и футболиста подписан приостановленный контракт.
ЦСКА был в курсе решения Марио Фернандеса покинуть «Интернасьонал»
21 апреля 2023 11:33
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал небольшие подробности о решении защитника Марио Фернандеса уйти из бразильского «Интернасьонала».

«Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы. Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре – у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», - написал Брейдо в телеграм-канале.

Напомним, в декабре 2022 года игрок приостановил контракт с армейцами, а через некоторое время заключил договор с «Интернасьоналом».

К слову, в составе красно-синих Фернандес выступал 9 лет. За это время он провел 329 матчей и выиграл 6 трофеев, в том числе 3 титула чемпиона РПЛ. Также бразилец, получивший гражданство РФ, провел 33 матча за сборную Россию и забил 5 мячей.

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