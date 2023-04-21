Тарханов объяснил, в чем феномен «Акрона»

Тольяттинский «Акрон» стал главным открытием Кубка России. По ходу турнира команда Евгения Калешина обыграла «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Известный российский тренер Александр Тарханов рассказал, за счет чего «Акрону» удается конкурировать с клубами РПЛ.

«Феномен «Акрона» – в квалифицированных игроках и тренере. Они должны бороться за выход в РПЛ, а не находиться в нижней части таблицы Первой лиги», – сказал Тарханов для Metaratings.ru.

В следующем матче Кубка России подопечные Евгения Калешина сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 3 мая.