Федерация футбола Саудовской Аравии не стала рассматривать эпизод со скандальным жестом Роналду

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не взял на рассмотрение эпизод с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который после завершения матча чемпионата страны с «Аль-Хилялем» (0:2) якобы показал непристойный жест в адрес болельщиков, потрогав свой пах.

Отметим, что после этого многие болельщики потребовали, чтобы 38-летнего футболиста депортировали из Саудовской Аравии, а адвокат Нуф бинт Ахмед даже подала соответствующий иск.

«Аль-Наср» объяснил данный жест тем, что Роналду повредил пах в матче.

Напомним, что Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне за арабскую команду он отыграл 13 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.