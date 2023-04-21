ЦСКА рассказал, вернется ли Марио Фернандес в команду в текущем сезоне

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос может ли покинувший «Интернасьонал» Марио Фернандес быть заявлен за армейцев в текущем сезоне.

«В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен», - приводит «Метарейтинг» слов Брейдо.

Напомним, в декабре 2022 года игрок приостановил контракт с армейцами, а через некоторое время заключил договор с «Интернасьоналом».

К слову, в составе красно-синих Фернандес выступал 9 лет. За это время он провел 329 матчей и выиграл 6 трофеев, в том числе 3 титула чемпиона РПЛ. Также бразилец, получивший гражданство РФ, провел 33 матча за сборную Россию и забил 5 мячей.