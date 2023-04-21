«Краснодар» продлит контракт с Ионовым по инициативе Галицкого

В «Краснодаре» довольны выступлением полузащитника Алексея Ионова. Как сообщает «РБ-Спорт», клуб договорился с игроком о продлении контракта.

По данным источника, договор будет рассчитан до конца сезона-2023/24. Отмечается, что «быки» пошли на такой шаг в том числе с подачи владельца клуба Сергея Галицкого.

В одном из интервью бизнесмен признался, что восхищается Ионовым. По его словам, 34-летний хавбек – настоящий профессионал своего дела, который щепетильно относится ко всем вопросам.

Алексей Ионов выступает за «Краснодар» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 20 матчей, забил 5 гол и отдал 1 голевой пас.