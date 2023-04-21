Хлестов заявил, что Александр Мостовой руководил бы «Спартаком» не хуже Абаскаля

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил, что Гильермо Абаскаль не влияет на игру красно-белых.

«Любого сейчас туда поставь — а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, к ничему хорошему это не приводит. Сейчас у тренера нет таких привилегий. Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» - приводит «РБ-Спорт» слова Хлестова.

Отметим, что за последние пять матчей красно-белые одержали только одну победу, над «Торпедо» (2:1), занимающим последнее место в РПЛ. 19 апреля «Спартак» уступил «Акрону» (1:2) и вылетел из Кубка России.