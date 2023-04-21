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Хлестов заявил, что Александр Мостовой руководил бы «Спартаком» не хуже Абаскаля

Бывший футболист считает, что от испанца ничего не зависит.
Хлестов заявил, что Александр Мостовой руководил бы «Спартаком» не хуже Абаскаля
21 апреля 2023 14:42
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил, что Гильермо Абаскаль не влияет на игру красно-белых.

«Любого сейчас туда поставь — а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, к ничему хорошему это не приводит. Сейчас у тренера нет таких привилегий. Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» - приводит «РБ-Спорт» слова Хлестова.

Отметим, что за последние пять матчей красно-белые одержали только одну победу, над «Торпедо» (2:1), занимающим последнее место в РПЛ. 19 апреля «Спартак» уступил «Акрону» (1:2) и вылетел из Кубка России.

источник: «РБ-Спорт»
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