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Заболотный ответил на вопрос о том, сможет ли ЦСКА прервать гегемонию «Зенита»

Нападающий был немногословен.
Заболотный ответил на вопрос о том, сможет ли ЦСКА прервать гегемонию «Зенита»
21 апреля 2023 15:25
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Форвард ЦСКА Антон Заболотный не сомневается, что его команда может прервать гегемонию «Зенита» в чемпионате России. По его словам, команда приложит все усилия, чтоб сделать это.

«Возможно ли прервать гегемонию «Зенита» в чемпионате? Конечно, и ЦСКА это будет доказывать. Мы усиленно работаем над этим», – заявил нападающий клубной пресс-службе.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ питерцы идут на 1-й позиции, набрав 55 очков. У армейцев – 44 очка и 4-е место.

Добавим, что «Зенит» не уступает титул чемпиона России с 2018 года. Команда Сергея Семака выиграла этот трофей 4 раза кряду.

источник: ПФК ЦСКА
Заболотный ответил на вопрос о том, сможет ли ЦСКА прервать гегемонию «Зенита»
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