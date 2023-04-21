Карпин назвал несколько причин отказа сборной России от участия в чемпионате CAFA

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал несколько причин отказа национальной команды от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Никаких секретов не открою, тем более, что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько. Первая — сроки турнира... 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас. То есть часть игроков в любом случае не смогли бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру. Также надо принять во внимание условия проведения турнира», - цитирует Карпина ТАСС.

По словам Карпина, в это время в Ташкенте и Бишкеке, где будут проходить игры чемпионата температура свыше 30 градусов. Кроме того, в Бишкеке положено искусственное поле. Главный тренер сборной подчеркнул, что после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участие в следующей игре.

Чемпионат CAFA состоится с 9 по 21 июня.