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Карпин ожидает в июне полноценного сбора национальной команды и товарищеского матча

Главный тренер национальной сборной также поделился планами на будущее команды.
21 апреля 2023 16:35
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин надеется, что в ближайшее время в РФС смогут прояснить планы на июньское окно в календаре ФИФА для игр сборных.

«В нашей ситуации все возможно, но руководство РФС делает все необходимое для проведения товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА, в том числе и в июньское. Надеемся, переговоры приведут к успеху, и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России, при наших болельщиках», – сказал Карпин в интервью ТАСС.

В конце марта сборная России в товарищеских матчах сыграла вничью с командой Ирана (1:1) и победила сборную Ирака (2:0). Решением ФИФА и УЕФА российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

источник: ТАСС
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