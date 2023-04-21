Салихова вступилась за Абаскаля после критики Аленичева

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, нашла, что сказать Дмитрию Аленичеву, заявившему, что команда при Гильермо Абаскале играет в дворовый футбол.

Данная фраза была сказана после матча против «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

«Это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались. Самое простое - обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трёх для убедительности, и на них спустить всех собак», - приводит «Метарейтинг» слова Салиховой.

Отметим, что за последние пять матчей красно-белые одержали только одну победу, над «Торпедо» (2:1), занимающим последнее место в РПЛ. 19 апреля «Спартак» уступил «Акрону» (1:2) и вылетел из Кубка России.