Фирмино пропустит три ближайших матча «Ливерпуля» из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропустит три ближайших матча своей команды из-за травмы, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

По словам главного тренера команды Юргена Клоппа, у бразильца диагностировано мышечное повреждение и ему необходимо время для восстановления.

«Он определенно не сыграет завтра, и на следующей неделе у нас две игры, а потом посмотрим», - отметил Клопп.

Таким образом, Фирмино пропустит матчи с «Вест Хэмом» (22 апреля), «Тоттенхэмом» (26 апреля) и «Ноттингем Форестом» (30 апреля). В нынешнем сезоне на счету Фирмино 11 мячей и 5 голевых передач в 33 матчах.