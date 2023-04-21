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Анчелотти раскритиковал ФИФА и УЕФА за слишком напряженный календарь

Главный тренер «Реала» считает, что организациям надо подумать об игроках и командах.
21 апреля 2023 17:36
автор: Александр Евграфов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал международные футбольные организации за слишком плотный календарь.

«Объективно, у нас очень напряженный календарь, в котором много игр. А мы должны больше уделять внимания здоровью игроков. Каждый думает о себе: организаторы чемпионата думают о себе, Федерация футбола, ФИФА, УЕФА. И это плохо для футбола, что-то должно измениться. У нас слишком много матчей», - цитирует Анчелотти ESPN.

Анчелотти отметил, что у футболистов «Реала» много игр: здесь и чемпионат страны, и участие в Кубке, и Лиге чемпионов, а часть игроков привлекаются к играм в составе сборных.

источник:
Анчелотти раскритиковал ФИФА и УЕФА за слишком напряженный календарь
Главный тренер «Реала» считает, что организациям надо подумать об игроках и командах.
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