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Юлиан Нагельсманн отказался тренировать «Челси»

Бывший тренер «Баварии» больше недоступен для переговоров.
Юлиан Нагельсманн отказался тренировать «Челси»
21 апреля 2023 18:10
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался возглавить «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, немецкий специалист принял окончательное решение и больше не ведет переговоров. Ранее сообщалось, что Нагельсманн, уволенный накануне из «Баварии» считался главным кандидатом на этот пост.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Челси» проиграл «Реалу» по итогам двух встреч со счетом 0:4. В чемпионате Англии клуб занимает 11-е место в турнирной таблице.

источник: «Советский спорт»
Юлиан Нагельсманн отказался тренировать «Челси»
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