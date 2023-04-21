Юлиан Нагельсманн отказался тренировать «Челси»

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался возглавить «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, немецкий специалист принял окончательное решение и больше не ведет переговоров. Ранее сообщалось, что Нагельсманн, уволенный накануне из «Баварии» считался главным кандидатом на этот пост.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Челси» проиграл «Реалу» по итогам двух встреч со счетом 0:4. В чемпионате Англии клуб занимает 11-е место в турнирной таблице.