Сборная Узбекистана попала в одну группу с Аргентиной на молодежном чемпионате мира

Шестикратные победители молодежного чемпионата мира и хозяева турнира сборная Аргентины сыграет в его групповом этапе с командами Узбекистана, Гватемалы и Новой Зеландии. Это стало известно по результатам жеребьевки в швейцарском Цюрихе.

Состав остальных групп выглядит следующим образом:

Группа B: США, Эквадор, Фиджи, Словакия.

Группа С: Сенегал, Япония, Израиль, Колумбия

Группа D: Италия, Бразилия, Нигерия, Доминиканская Республика

Группа E: Уругвай, Ирак, Англия, Тунис

Группа H: Франция, Южная Корея, Гамбия, Гондурас.

По регламенту турнира в 1/8 финала напрямую выйдут по две лучшие команды из каждой группы и 4 лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.

Хозяйкой 23-го молодежного чемпионата мира ранее была Индонезия. Но в 2021 году проведение чемпионата отменили из-за пандемии, а в 2023 году ФИФА лишила страну право на проведение турнира из-за скандала, когда губернатор одного из островов заявил, что не пустит сборную Израиля на матчи чемпионата, проводимые в его регионе.

Турнир был перенесен в Аргентину и состоится с 20 мая по 11 июня.