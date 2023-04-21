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Нападающий «Локомотива» Камано считает, что матч с ЦСКА будет очень сложным

Столичные команды встретятся между собой в 24-м туре Российской премьер-лиги.
21 апреля 2023 20:00
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано полагает, что матч 24-го тура между железнодорожниками и ЦСКА будет очень сложным, поэтому и настрой к нему ожидается соответствующий.

«Все настроены только на победу. Мы продолжаем тренировки, хорошо готовимся. Мы знаем, что матч будет не из лёгких. ЦСКА — достойный соперник, но мы тоже за это время набрали ход. Каждый из нас уверен, что нужно сохранить этот настрой и сделать всё, чтобы одержать победу», — сказал Камано в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».

Матч 24-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» состоится 23 апреля. Армейцы набрали 44 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице, «Локомотив» с 28 очками разместился на 10-м месте.

источник: ПФК «Локомотив»
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