Бывший советник Федуна рассказал, какие европейские клубы проявляют интерес к Сперцяну

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци признался, что в Италии есть интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«В Италии есть интерес к Сперцяну, некоторые клубы спрашивали у меня о нем. Но мне кажется, что эта сделка будет непростой. Давайте дождемся лета», - приводит слова Камоцци «Евро-футбол».

Напомним, в текущем сезоне Сперцян провел 32 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил 13 мячей.

После 23 туров «Краснодар» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Кроме того, клуб продолжает выступление в Кубке страны, где в финале пути регионов сыграет с тольяттинским «Акроном».