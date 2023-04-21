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Экс-капитан «Торпедо» Шустиков будет отвечать в команде за взаимодействие с болельщиками

Представитель третьего поколения династии капитанов закончил карьеру.
21 апреля 2023 20:27
автор: Александр Евграфов

Бывший капитан московского «Торпедо» Сергей Шустиков завершил футбольную карьеру и будет заниматься взаимодействием между болельщиками и клубом, сообщает Telegram-канал автозаводцев.

«Представитель третьего поколения легендарной династии торпедовских капитанов закончил игровую карьеру… Сергей будет работать над тем, чтобы у «Торпедо» появилось как можно больше новых поклонников! Не переживайте, Василий Петраков остаётся – теперь он возглавляет очень значимое направление – создание Музея славы нашего клуба!», – говорится в сообщении.

Последней профессиональной командой Шустикова был казахстанский «Акжайык».

источник: ФК «Торпедо»
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