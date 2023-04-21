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Зидан хочет тренировать «Ювентус»

Французский специалист определился с приоритетным вариантом в поиске работы.
Зидан хочет тренировать «Ювентус»
21 апреля 2023 20:57
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинеддин Зидан определился с долгосрочной перспективой своей карьеры, сообщает французский RMC Sport.

По данным источника, Зидан хочет возглавить туринский «Ювентус», при этом череда скандалов и возможное непопадание «старой синьоры» в еврокубки в ближайшем сезоне, не смущает француза.

Зидан остается без работы с мая 2021 года, когда покинул пост главного тренера «Реала». При этом, журналисты отмечают, что возвращаться в «Реал», с которым дважды стал чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов, Зидан не намерен. Впрочем, ничего нельзя исключать.

Контракт действующего главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри действует до 2025 года и содержит в себе пункты о выплате неустоек в случае досрочного расторжения.

После 30 туров «Ювентус» набрал 59 очков и занимает третье место в чемпионате Италии. В четверг команде вернули 15 очков, снятые из-за дела о финансовых махинациях. Очки будут начислены до исхода нового разбирательства. «Ювентус» также вышел в полуфинал Лиги Европы.

источник: RMC Sport
Зидан хочет тренировать «Ювентус»
Зидан хочет тренировать «Ювентус»
Французский специалист определился с приоритетным вариантом в поиске работы.
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