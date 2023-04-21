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«Рубин» в большинстве победил «Арсенал» в матче 28-го тура Первой лиги

Единственный гол в матче на счету Фамейе.
«Рубин» в большинстве победил «Арсенал» в матче 28-го тура Первой лиги
21 апреля 2023 21:38
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Арсенал» (Тула)

Футболисты казанского «Рубина» победили «Арсенал» в матче 28-го тура Первой лиги. Встреча в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил на 47-й минуте Джоэль Фамейе, вышедший на замену минутой раньше. К этому времени «Арсенал» уже играл вдесятером. На 42-й минуте был удален Данил Степанов.

«Рубин» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, дающее право выступить в следующем сезоне в РПЛ. Клуб отстает на одно очко от лидирующей «Балтики», которая проведет свой матч в субботу. «Арсенал» с 37 очками занимает седьмую строчку.

В 29-м туре 29 апреля «Рубин» примет «СКА-Хабаровск», а 1 мая «Арсенал» отправится в гости в Грозный к «Алании».

Футбол. Первая лига. 28-й тур.

«Арсенал» - «Рубин» - 0:1 (0:0)

Гол: Фамейе, 46

Удаление: Степанов, 42

источник: «Советский спорт»
«Рубин» в большинстве победил «Арсенал» в матче 28-го тура Первой лиги
«Рубин» в большинстве победил «Арсенал» в матче 28-го тура Первой лиги
Единственный гол в матче на счету Фамейе.
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