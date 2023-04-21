Нагельсманн объяснил, почему отказался возглавить «Челси»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн объяснил, почему отказался возглавить лондонский «Челси».

«Чтобы отказаться от чего-то, нужно сначала что-то пообещать», - приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

Напомним, ранее руководство «аристократов» отправило в отставку Грэма Поттера. До конца сезона-2022/23 команду временно принял Фрэнк Лэмпард.

В то же время, Нагельсманн был вынужден покинуть»Баварию», уступив свое место Томасу Тухелю.

После 31 матча «Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда также вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале мадридскому «Реалу» (0:2, 0:2).