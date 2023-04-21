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Нагельсманн объяснил, почему отказался возглавить «Челси»

Специалист был основным кандидатом на смену Фрэнку Лэмпарду.
21 апреля 2023 22:17
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн объяснил, почему отказался возглавить лондонский «Челси».

«Чтобы отказаться от чего-то, нужно сначала что-то пообещать», - приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

Напомним, ранее руководство «аристократов» отправило в отставку Грэма Поттера. До конца сезона-2022/23 команду временно принял Фрэнк Лэмпард.

В то же время, Нагельсманн был вынужден покинуть»Баварию», уступив свое место Томасу Тухелю.

После 31 матча «Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда также вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале мадридскому «Реалу» (0:2, 0:2).

источник: Sky Sport Germany
Нагельсманн объяснил, почему отказался возглавить «Челси»
Специалист был основным кандидатом на смену Фрэнку Лэмпарду.
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