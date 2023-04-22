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«Арсенал» в добавленное время вырвал ничью у «Саутгемптона»

«Канониры» сами себе создали проблемы на финише сезона.
«Арсенал» в добавленное время вырвал ничью у «Саутгемптона»
22 апреля 2023 00:03
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В матче 32-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном».

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе гостей отличились Карлос Алькарас, бывший «канонир» Тео Уолкотт и Дуе Чалета-Цар.

Хозяева, уже к 14-й минуте уступавшие 0:2, ответили точными ударами в исполнении Габриэля Мартинелли, Мартина Эдегора и Букайо Сака.

Таким образом, «Арсенал» с 75 очками остался лидером в турнирной таблице, однако уже 23 апреля «Манчестер Сити» может сократить отставание от него до двух очков в случае победы над «Брайтоном».

«Святые» набрали 24 очка и остались на последней, 20-й строчке.

АПЛ
32-й тур
«Арсенал» (Лондон) - «Саутгемптон» - 3:3 (1:2)
Голы: Мартинелли, 20. Эдегор, 88. Сака, 90 - Алькарас, 1. Уолкотт, 14; Чалета-Цар, 66.

источник: «Советский спорт»
«Арсенал» в добавленное время вырвал ничью у «Саутгемптона»
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