Дубль Мбаппе и голевая передача Месси принесли «ПСЖ» победу над аутсайдером Лиги 1 «Анже»

«Пари Сен-Жермен» победил «Анже» в стартовом матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча в Анже завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль на свой счет записал Килиан Мбаппе, отличившийся на 9-й и 26-й минуте. Мбаппе вышел в лидеры гонки бомбардиров, забивший 22 гола в чемпионате. По голевой передаче отдали Лионель Месси и Хуан Бернат.

На 87-й минуте хозяева поля сократили отставание до минимума, благодаря голу Сады Тиуба.

«ПСЖ» набрал 75 очков и лидирует в чемпионате Франции, «Анже» с 14 очками замыкает турнирную таблицу. В 33-м туре 30 апреля «ПСЖ» примет «Лорьян», а «Анже» сыграет в гостях с «Ренном».

Чемпионат Франции

32-й тур

«Анже» – «ПСЖ» – 1:2 (0:2)

Голы: Тиуб, 87 – Мбаппе, 9, 26.