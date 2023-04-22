«Это невероятно»: Артета - о сумасшедшем камбэке «Арсенала» в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 32-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

«Очевидно, мы недовольны результатом, мы снова себе усложнили задачу, но ошибки - часть игры. Однако за реакцию, которую показала команда, я полюбил игроков сильнее, чем когда-либо прежде. Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили нелепый гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов, но не реализовали их, это разочаровывает», - приводит слова специалиста ВВС.

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе гостей отличились Карлос Алькарас, бывший «канонир» Тео Уолкотт и Дуе Чалета-Цар.

Хозяева, уже к 14-й минуте уступавшие 0:2, ответили точными ударами в исполнении Габриэля Мартинелли, Мартина Эдегора и Букайо Сака.

Таким образом, «Арсенал» с 75 очками остался лидером в турнирной таблице, однако уже 23 апреля «Манчестер Сити» может сократить отставание от него до двух очков в случае победы над «Брайтоном».

«Святые» набрали 24 очка и остались на последней, 20-й строчке.