В ЦСКА ответили на вопрос о возможном возвращении Марио Фернандеса в команду

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему Марио Фернандес уже не сможет вернуться в российский клуб в текущем сезоне.

«Планирует ли он вернуться в ЦСКА и может ли он быть заявлен в этом сезоне за клуб? В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен», - приводит слова Брейдо Metaratimgs.

Напомним, футболист покинул команду в сезоне-2021/22 и объявил о паузе в своей карьере. Однако спустя несколько месяцев подписал контракт с «Интернасьоналом» на родине.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 года. После получения российского гражданства Фернандес в составе сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.