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Президент Первой лиги заявил, что «Акрон» сильнее «Спартака» и пожелал клубу выиграть Кубок России

Тольяттинцы выбили красно-белых из розыгрыша трофея.
Президент Первой лиги заявил, что «Акрон» сильнее «Спартака» и пожелал клубу выиграть Кубок России
22 апреля 2023 09:59
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Президент Первой лиги Наиль Измайлов, ранее входивший в состав совета директоров московского «Спартака», пожелал тольяттинскому «Акрону» выиграть Кубок России.

«Я как президент ФНЛ рад за «Акрон». В составе и на поле были ребята из академии «Спартака» и игравшие за «Спартак-2». Мне жалко, что «Спартак» сейчас в такой форме и не прошёл дальше. Но «Акрон» в данный момент сильнее. Это классная команда, которая играла хорошо. Надеюсь, они дойдут до суперфинала Кубка и возьмут трофей. Это было бы здорово и для клуба, и для лиги», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».

«Акрон» на своем поле оказался сильнее «Спартака» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

На 40-й минуте счет открыл Андрес Понсе. Удвоил преимущество тольяттинцев Никита Салтыков (45+1). Один мяч отыграл Томаш Тавареш (77).

Добавим, что на 23-й минуте заработанный игроком красно-белых Романом Зобниным пенальти не реализовал Кейта Бальде. Удар отразил голкипер Сергей Волков.

Таким образом, «Спартак» покидает турнир, а «Акрон» сыграет в финале Пути регионов КР с «Краснодаром».

источник: «РБ-Спорт»
Президент Первой лиги заявил, что «Акрон» сильнее «Спартака» и пожелал клубу выиграть Кубок России
Президент Первой лиги заявил, что «Акрон» сильнее «Спартака» и пожелал клубу выиграть Кубок России
Тольяттинцы выбили красно-белых из розыгрыша трофея.
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