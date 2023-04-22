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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Волгой» в Первой лиге

Дальневосточники ушли от поражения на последних минутах встречи.
22 апреля 2023 11:34
автор: Александр Шульгин

В матче 28-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с ульяновской «Волгой».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 15-й минуте после удара Момо Туре. Хозяева отыгрались за четыре минуты до конца основного времени: ничью им принес Тимур Жамалетдинов.

Хабаровчане набрали 37 очков и остались на восьмой строчке в турнирной таблице.

«Волга» с 23 очками располагается на предпоследней, 17-й строчке.

Первая лига
28-й тур
«СКА-Хабаровск» - «Волга» (Ульяновск) - 1:1 (0:1)
Голы: Жамалетдинов, 86 - Туре, 15.

источник: «Советский спорт»
«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Волгой» в Первой лиге
Дальневосточники ушли от поражения на последних минутах встречи.
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