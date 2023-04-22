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Каманцев о встречей судей со «Спартаком»: Это не работает в формате «мы пришли и извинились»

Судейский корпус выслушал немало критики после проведения встречи с представителями красно-белых.
22 апреля 2023 11:53
автор: Александр Шульгин

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев раскрыл подробности встречи судей с представителями московского «Спартака».

«Что касается критики, это не работает в формате «мы пришли, извинились и о чем-то договорились». Мы пришли, объяснили нашу позицию, где были ошибки в пользу команды, а где - против. Ситуация находится в рабочем состоянии. Если у команд есть какие-то вопросы, то давайте обсуждать. Мы ни от кого не скрываемся.

Многим не нравится формат встречи и не очень понятно, что обсуждается? Я не думаю, что мы должны публиковать все подробности», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что такие мероприятия выходят за рамки деловой этики.

Многие также не поняли, почему судейский корпус встречался только с одной командой, высказав идею, что целесообразнее было провести брифинг со всеми клубами РПЛ.

источник: Чемпионат.com
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