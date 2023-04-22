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Даниэл Карвальо: Тренер-усач в ЦСКА хотел, чтобы я весил 80 килограммов

В составе российского клуба футболист выиграл Кубок УЕФА.
Даниэл Карвальо: Тренер-усач в ЦСКА хотел, чтобы я весил 80 килограммов
22 апреля 2023 13:20
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: архив "Советского Спорта"

Экс-хавбек ЦСКА Даниэл Карвальо заявил, что никогда не платил штрафы за лишние килограммы.

Напомним, что бразилец выступал в составе московского клуба с 2004 по 2010 годы.

«Мой максимальный вес в ЦСКА? Около 84 килограммов. Тренер-усач хотел, чтобы было 80–81. Садился ли я на диету? Нет, никогда! Взвешивание обычно происходило с утра до матчей. Я был уверен: вес у меня точно больше, чем требуется. Стоял тогда на весах не только с рюкзаком, но и в куртке! А какая разница: и так знал, что меня, скорее всего, отправят домой. Штрафы? Я не платил!» — цитирует Карвальо Sport24.

Отметим, что «Тренером-усачом» Даниэл, вероятно, называет Валерия Газзаева, который возглавлял ЦСКА.

Ранее в интервью СМИ бразилец заявлял, что в московском клубе ему делали некие неизвестные ему инъекции, от которых он мог набрать вес.

источник: Sport24.ru
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