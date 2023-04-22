«Химки» и «Торпедо» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны составы «Химок» и «Торпедо» на матч 24-го тура чемпионата России.
Игра на стадионе подмосковного клуба начнется в 14:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Магомедов, Бикел, Руденко, Долгов
«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Кухарчук, Чурич, Караев, Рейна, Андре
Добавим, что «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Торпедо» находится на 16-й строчке. У автозаводцев 13 очков.
источник: «Советский спорт»