Андрей Тихонов: То, что происходит со «Спартаком» в последнее время, вызывает недоумение

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался относительно последних результатов красно-белых.

Напомним, что московская команда вылетела из Кубка России, уступив «Акрону».

«То, что происходит со «Спартаком» в последнее время, вызывает недоумение. Да, пара важнейших игроков выбыла, но скамейка достаточно длинная у Абаскаля, чтобы хотя бы пройти в Кубке команду из Первой лиги. Да, это команда непростая, она прошла по головам всех московских клубов, что встречала на своем пути», — цитирует Тихонова «Метарейтинг».

Добавим, что «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 45 очков.