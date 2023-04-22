Булыкин рассказал, в чем шанс «Локомотива» в матче с ЦСКА

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от встречи 24-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют с ЦСКА.

«Очень интересное дерби нас ждет. ЦСКА играет дома и борется за второе место, поэтому они являются небольшими фаворитами этой встречи. Им очки очень нужны для борьбы за вторую строчку, а вот «Локо» будет играть без давления и в свое удовольствие, ведь команда после зимней паузы свои насущные проблемы практически решила и встала на рельсы. Если у «Локо» все получится, то команда сможет дать бой ЦСКА, а вот армейцам нельзя расслабляться — им стоит играть на всех мощностях уже с первых минут матча», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, встреча пройдет 23 апреля на домашней арене армейцев. Начало в 19.30 по московскому времени.

После 23 туров «Локомотив» с 28 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 44 очка и вплотную подобрался к замыкающему тройку «Спартаку», отставая на одно очко.