Петржела уверен, что «Зенит» возьмет реванш у «Динамо» за поражение в матче Кубка России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что команда обыграет «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по московскому времени.

«Нужно взять реванш за поражение в Кубке России! До чемпионства питерцев осталось несколько туров. Никакой интриги в борьбе за золото я не вижу. Всем было понятно ещё до начала чемпионата, что «Зенит» вновь выиграет РПЛ. У них самые лучшие игроки в России. Кубок — отдельная история», — приводит «Чемпионат» слова Петржелы.

Напомним, что в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти.