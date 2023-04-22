Еще один легионер отказался возвращаться в РПЛ

Агент шведского полузащитника «Ростова» Армина Гиговича Ферхат Чифчи рассказал о будущем своего подопечного, выступающего на правах аренды за датский «Мидтьюлланд».

«ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель. Скорее всего, Гигович отправится в аренду еще на один год. Он не хочет возвращаться в Россию», - приводит его слова Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Гигович провел в составе датской команды 17 матчей, в которых забил один мяч.

Действующий контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года. Арендное соглашение с «Мидтьюлландом» истекает 30 июня 2023 года.