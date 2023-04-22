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Матвей Сафонов не жалеет из-за отказа РФС от турнира в Центральной Азии

Футболистов сборной России не стали обременять дополнительными нагрузками.
Матвей Сафонов не жалеет из-за отказа РФС от турнира в Центральной Азии
22 апреля 2023 14:31
автор: Максим Скороходов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Вратарь сборной России Матвей Сафонов дал комментарий по решению РФС отказаться от выступления на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«К концу сезона все уставшие. Когда на кону товарищеский турнир, всегда есть мысль: а зачем он нужен? Сейчас никаких мыслей нет. Был бы турнир — поехали бы играть. С удовольствием сыграли бы, но сейчас нет смысла говорить о нем, его все равно для нас не будет», - приводит «Матч ТВ» слова Сафонова.

Добавим, что в турнире CAFA примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Матчи пройдут в период с 9 по 21 июня.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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