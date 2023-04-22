Матвей Сафонов не жалеет из-за отказа РФС от турнира в Центральной Азии

Вратарь сборной России Матвей Сафонов дал комментарий по решению РФС отказаться от выступления на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«К концу сезона все уставшие. Когда на кону товарищеский турнир, всегда есть мысль: а зачем он нужен? Сейчас никаких мыслей нет. Был бы турнир — поехали бы играть. С удовольствием сыграли бы, но сейчас нет смысла говорить о нем, его все равно для нас не будет», - приводит «Матч ТВ» слова Сафонова.

Добавим, что в турнире CAFA примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Матчи пройдут в период с 9 по 21 июня.