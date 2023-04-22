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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграют перенесенный матч 32-го тура АПЛ 25 мая

Матч перенесен из-за участия «Манчестер Юнайтед» в розыгрыше Кубка Англии.
22 апреля 2023 14:38
автор: Александр Евграфов

Команды «Челси» и «Манчестер Юнайтед» договорились перенести матч 32-го тура английской премьер-лиги на 25 мая, сообщается на сайте манкунианцев.

Встреча на Олд Траффорд начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч перенесен из-за участия «Манчестер Юнайтед» в розыгрыше Кубка Англии. 23 апреля команда Эрика тен Хага сыграет в полуфинале турнира с «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Манчестер» Юнайтед» провел 30 матчей и набрав 59 очков, занимает третье место в турнирной таблице. У «Челси» 39 очков после 31 матча. Команда находится на 11-м месте в чемпионате. В матче первого круга «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью – 1:1.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграют перенесенный матч 32-го тура АПЛ 25 мая
Матч перенесен из-за участия «Манчестер Юнайтед» в розыгрыше Кубка Англии.
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