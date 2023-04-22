«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграют перенесенный матч 32-го тура АПЛ 25 мая

Команды «Челси» и «Манчестер Юнайтед» договорились перенести матч 32-го тура английской премьер-лиги на 25 мая, сообщается на сайте манкунианцев.

Встреча на Олд Траффорд начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч перенесен из-за участия «Манчестер Юнайтед» в розыгрыше Кубка Англии. 23 апреля команда Эрика тен Хага сыграет в полуфинале турнира с «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Манчестер» Юнайтед» провел 30 матчей и набрав 59 очков, занимает третье место в турнирной таблице. У «Челси» 39 очков после 31 матча. Команда находится на 11-м месте в чемпионате. В матче первого круга «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью – 1:1.