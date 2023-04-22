Журова считает, что Клаудиньо нельзя упрекать за отсутствие патриотизма по отношению к России

Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала отказ игрока «Зенита» Клаудиньо, получившего российский паспорт, играть за сборную России.

««Наверное, изначально он собирался стараться для российской сборной, а потом, возможно, изменились обстоятельства. Сложно сказать, что движет человеком, который желает получить гражданство. Уйти от налогов в своей стране, потому что даже зарплата облагается большим налогом. А будучи россиянином, он имеет возможность сохранить свои деньги», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

По мнению Журовой, для футболиста совершенно нормально, что он постоянно перемещается по миру. Депутат полагает, что человек, который по рождению не является россиянином, скорее всего, в дальнейшем не будет патриотом. И от него этого требовать крайне сложно. Он будет патриотом в той стране, в которой родился, и упрекать его за это нельзя.

Ранее Клаудиньо получил паспорт гражданина России, а впоследствии бразилец сказал, что намерен сыграть за сборную Бразилии. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел в составе «Зенита» 25 игр, забив три гола и отдав 9 результативных передач.