Орещук считает, что «Зениту» придется тяжело в матче с «Динамо»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых в гостевом матче 24-го тура РПЛ против «Зенита».

- «Зениту» всегда тяжело даются игры с «Динамо», москвичам не надо особенно настраиваться на этот матч, но уровень игры команды Славиши Йокановича в последних турах оставляет желать лучшего. Если «Динамо» покажет тот же футбол, который оно показало в Кубке России, то «Зениту» придётся тяжело, - приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Орещука.

Напомним, что сине-бело-голубые лидирует в чемпионате с девятиочковым отрывом. Команда Йокановича находится на пятой позиции с отставанием от третьего места в шесть очков.

Матч «Зенит» - «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по Москве.