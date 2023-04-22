Стартовые составы «Факела» и «Оренбурга» на матч 24-го тура чемпионата России

Главные тренеры «Факела» и «Оренбурга» объявили стартовые составы «Факела» и «Оренбурга» на матч 24-го тура РПЛ.

На игру назначена бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

«Оренбург»: Сысуев, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

Добавим, что «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в активе. «Оренбург» находится восьмой позиции с 33 баллами.