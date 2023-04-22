Агент Шиманьского оценил шансы на возвращение игрока в «Динамо»

Агент полузащитника«Динамо» Себастьяна Шиманьского оценил шансы на то, что игрок вернется в РПЛ.

Напомним, что сейчас 23-летний футболист выступает на правах аренды за «Фейеноорд».

«Мы поговорим о полноценном трансфере ближе к концу сезона, когда клуб выиграет чемпионат. Не будем забывать, что Себастьян находится в аренде. Посмотрим, чем закончатся переговоры «Фейеноорда» с «Динамо». Нет никаких шансов, что Себастьян вернётся в Россию», — цитирует Мариуша Пекарского Sport.pl.

Добавим, что Шиманьски провел в Нидерландах 35 матчей, в которых забил девять мячей и сделал семь голевых.