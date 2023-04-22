«Химки» обыграли «Торпедо» и оставили его на последнем месте РПЛ

«Химки» в домашнем матче 24-го тура РПЛ победили «Торпедо» со счетом 4:2.

В составе красно-черных забивали Бутта Магомедов, добив мяч после нереализованного собой пенальти (34-я минута), Резиуан Мирзов, реализовав свой одиннадцатиметровый (59), Владимир Хубулов (63) и Неманья Главчич (67).

У «автозаводцев» голами отличились бразилец Андре с пенальти (45+2) и Илья Стефанович (52).

Новая команда Андрея Талалаева набрала 17 очков и подобралась к зоне переходных матчей на расстоянии одного очка. Черно-белые - с 13 очками остались последними.

В следующем туре «Торпедо» сыграет в гостях с «Сочи», а «Химки» - на выезде с «Локомотивом». Обе игры пройдут 30 апреля.

РПЛ

24-й тур

«Химки» (Химки) - «Торпедо» (Москва) - 4:2 (1:1)

Голы: Магомедов, 34; Мирзов, 59 (пен.); Хубулов, 63; Главчич, 67 - Андре, 45+2 (пен.), Стефанович, 52.

Нереализованный пенальти: Магомедов, 34

«Химки»: Митрюшкин, Скворцов, Лысцов (Малентиевич, 46), Голубович, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Бикел (Мирзов, 58), Магомедов (Главчич, 46), Руденко (Гбане, 83), Долгов (Хубулов, 58).

«Торпедо»: Бабурин, Юзепчук, Кутепов, Кожемякин, Шляков (Роганович, 46), Рязанцев (Нетфуллин, 81), Чурич, Кухарчук (Стефанович, 46), Андре (Турищев, 71), Рейна, Караев (Енин, 71).

Предупреждения: Чурич, 32, Антич, 45, Кутепов, 58, Андре, 66, Главчич, 86.