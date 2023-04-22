Булыкин рассказал, для чего «Локомотиву» нужен Дзюба

Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, зачем железнодорожникам был нужен нападающий Артем Дзюба.

«Дзюба нужен для атмосферы в команде. Он может еще года два играть на высоком уровне, но ему нужна мотивация. Он дает результат - за это его начинают любить болельщики», - приводит слова бывшего футболиста «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Дзюба стал игроком «Локо» в феврале 2023 года. В данный момент на его счету 8 матчей, 7 голов и 4 ассиста. До перехода в московский клуб футболист пребывал в статусе свободного агента и не играл с осени 2022 года.