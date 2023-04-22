Мигицко сравнил нападающего «Локомотива» Дзюбу и форварда «Зенита» Кассьерру

Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко поделился мнением об экс-нападающем сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.

«Мы же видим, как здорово смотрится Артем в «Локомотиве». И забивает, и голевые раздает. А в «Зените» на острие выходит Кассьерра, у которого за 20 матчей в РПЛ один гол», - приводит слова Мигицко «СЭ».

Напомним, Дзюба стал игроком «Локо» в феврале 2023 года. В данный момент на его счету 8 матчей, 7 голов и 4 ассиста. До перехода в московский клуб футболист пребывал в статусе свободного агента и не играл с осени 2022 года.