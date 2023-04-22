Махачкалинское «Динамо» победило «Енисей» и прервало его семиматчевую беспроигрышную серию

Футболисты махачкалинского «Динамо» победили красноярский «Енисей» в матче 28-го тура Первой лиги. Встреча в Махачкале завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

У победителей мячи на счету Владимира Ковачевича (26-я минута), Ражаба Магомедова (40) и Никиты С. Глушкова (70). «Енисей» две трети матча играл вдесятером. На 32-й минуте был удален Никита А. Глушков. Красноярский клуб прервал свою семиматчевую серию без поражений.

После 28 туров «Динамо» набрало 40 очков и поднялось на шестое место в турнирной таблице, у «Енисея» осталось 45 очков и команда занимает третью строчку, дающую право на стыковые игры за возможность выйти в Российскую премьер-лигу.

В 29-м туре 28 апреля «Динамо» сыграет на выезде с «Уфой», а днем позже «Енисей» примет «Родину».