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Алдонин считает, что Дзюба может доставить проблем ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Очная встреча команд пройдет завтра, 23 апреля.
22 апреля 2023 16:44
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался насчет предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между «армейцами» и «Локомотивом».

«Хочу увидеть победу ЦСКА, но с этим могут возникнуть сложности. «Локомотив» набрал хорошую форму, проиграл лишь «Зениту». Думаю, нас ждет очень интересный поединок. Дзюба – опытный футболист, который может доставить проблем защите ЦСКА. Его результативность меня не удивляет потому, что для него РПЛ — давно прочитанная книга. Он отлично адаптировался в «Локомотиве». Однако не нужно акцентировать внимание только на нем. В этой команде есть несколько качественных футболистов. Пиняев и Глушенков, например», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что ЦСКА примет на своем поле «Локомотив» в воскресенье, 23 апреля. Начало встречи — 19:30 мск.

источник: «Евро-футбол.ру»
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