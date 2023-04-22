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Заболотный признался, что он счастлив выступать за ЦСКА под руководством Федотова

По словам 31-летнего игрока, 56-летний специалист помогает красно-синим прогрессировать.   
22 апреля 2023 16:56
автор: Глеб Шевяков

Форвард ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением о работе с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«Владимир Валентинович является прекрасным мотиватором, мне очень приятно работать под его руководством. Он требователен и ставить задачи на тренировке, которые я обязан исполнять как футболист. Он строит отличную команду и хорошо выполняет свои обязанности. За счет этого мы все прогрессируем», – приводит слова Заболотного клубная пресс-служба московского клуба.

Добавим, что в данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка после 23 матчей.

23 апреля подопечные Федотова примут на своем поле «Локомотив» в рамках 24-го тура чемпионата России.

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автор: Глеб Шевяков
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